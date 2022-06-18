У Херсоні підірвали авто колаборанта Соболєва: йому як мінімум відірвало ноги (фото/відео)

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні партизани висадили в повітря автомобіль начальника Північної виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів. Співпрацювати з новою адміністрацією він розпочав, після того, як у ході спецоперації Херсон перейшов під контроль армії РФ. Telegram-каналі Суспільне.
Повідомляється, що вибуховий пристрій було закріплено на дереві та привело в дію дистанційно. Внаслідок вибуху Соболєв отримав поранення ніг.
Народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що колаборантові відірвало дві ноги.
"Колаборант Соболєв у Херсоні не вбитий, а поранений. На жаль. За моєю інформацією, він втратив обидві ноги. Не зможе тепер нікуди втекти", – написав він.
Також зазначається, що водій, який був разом із Соболєвом, залишився живим.
Ситуація з колаборантами
- У березні Верховна Рада України ухвалила закони, що стосуються колабораційної діяльності . Було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (реєстр. № 5143) та закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. №5144) .
- У Київській області судитимуть зрадника , який видав окупантам командира та учасників загону самооборони Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
- У Харківській області затримано колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі
- Крім того, ми повідомляли про те, що депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський допоміг російським окупантам захопити місто , показавши незахищений шлях, розповів Максим Стрельніков.
- Зазначимо, що громадянам України, які співпрацюють із російськими окупантами, загрожує кримінальна відповідальність до довічного позбавлення волі.