В Херсоне оккупанты попали в ДТП, есть жертвы

Российские захватчики сами "минусировали" себя

Оккупанты попали в аварию/Фото: коллаж: "Сегодня"

В центре Херсона произошло ДТП с участием российских оккупантов. Есть погибший и травмированные.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Местные жители рассказали, что в центре Херсона произошло ДТП с участием российских военных. Предварительно известно, что погиб 35-летний пассажир легковушки, еще двое травмированы.

В областном терцентре экстренной медицинской помощи комментировать произошедшее отказались, ссылаясь на отсутствие руководства.

Потери оккупантов

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Украинские защитники уничтожили уже 31 700 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1398 танков.

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Потери оккупантов:

личного состава – около 31 700 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1398 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 3438 (+9) единиц;

артиллерийских систем – 711 (+8) единиц;

РСЗО – 213 (+0) единиц;

средств ПВО – 96 (+0) единиц;

самолетов – 212 (+0) единиц;

вертолетов – 178 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3);

крылатых ракет – 125 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15) единица;

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Также ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ мощно ударили по оккупантам в двух точках на Донбассе. Кроме того, мы информировали, как на Донбассе ВСУ отправили оккупантов с техникой воевать в ад.