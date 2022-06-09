На Донбассе ВСУ отправили оккупантов с техникой воевать в ад

За прошедшие сутки, 8 июня, подразделения группировки Объединенных сил отбили 7 атак российских оккупантов. Удалось уничтожить 9 единиц вражеской техники.
Об этом сообщает группировка Объединенных сил.
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"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 7 атак врага. На одной локации еще продолжается бой. Наши отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 3 танка;
- 2 боевые бронированные машины;
- 4 единицы автомобильной техники.
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В зоне ответственности ОТУ "Восток" украинские защитники уничтожили 31 российского военного, два беспилотника и 4 артиллерийских тягача.
Озвучены общие потери оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1393 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
- РСЗО – 213 (+6) единиц;
- средств ПВО – 96 (+0) единиц;
- самолетов – 212 (+0) единиц;
- вертолетов – 178 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 125 (+0);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;
- специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.