В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 1 мая: почти 24 тыс. солдат и 1044 танков

В Генштабе ВСУ назвали всеобщие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля по 1 мая.
Об этом сообщает Генштаб в Facebook.
Потери противника ориентировочно составили:
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- личного состава – около 23500 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1026 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 451 (+15) ед,
- РСЗО – 151 (+0) ед,
- средства ПВО – 80 (+3) ед,
- самолетов – 192 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед,
- корабли/катера – 8 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),
- Специальная техника – 32 (+0),
- Крылатые ракеты – 84.
Россия несет серьезные потери
The Economist пишет, что несмотря на преимущество россиян в вооружении и численности, Украина за 24 часа нанесла России больше потерь, чем та понесла за восемь лет боев в Сирии. Украинское противотанковое оружие оказывало серьезное сопротивление продвижению России на севере и востоке. Издание указывает, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура.
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