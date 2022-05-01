У Генштабі ЗСУ підрахували втрати РФ на 1 травня: майже 24 тис. солдатів та 1044 танків

У Генштабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабної війни проти України 24 лютого до 1 травня.
Про це повідомляє Генштаб у Facebook.
Втрати супротивника орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1026 (+18) од.
- бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од.,
- артилерійських систем – 451 (+15) од.,
- РСЗВ – 151 (+0) од.
- засоби ППО – 80 (+3) од.,
- літаків – 192 (+2) од.,
- вертольотів – 155 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20) од.,
- кораблі/катери – 8 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),
- Спеціальна техніка – 32 (+0),
- Крилаті ракети – 84.
Росія зазнає серйозних втрат
The Economist пише, що незважаючи на перевагу росіян у озброєнні та чисельності, Україна за 24 години завдала Росії більше втрат, ніж та зазнала за вісім років боїв у Сирії. Українська протитанкова зброя чинила серйозний опір просуванню Росії на півночі та сході. Видання вказує, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру.
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