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В Энергодаре оккупанты создают фейковые органы власти

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7 апреля, 02:28
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В Сети опубликовали копии фейковых "приказов"
В Энергодаре враги продолжают свои преступления
В Энергодаре враги продолжают свои преступления / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне и их пособники в Энергодаре (Запорожская область) начали создавать фейковые органы власти.

Об этом сообщает "Энергоатом" в Telegram.

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"Сначала вроде бы собрались 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" и избрали главой "администрации города" главного коллаборанта Шевчика. Далее Шевчик своим "приказом" единолично "уволил" законно избранного действующего мэра города Дмитрия Орлова, а заодно и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти. Ну как уволил – подписал записку всех уволить", - говорится в сообщении.

На официальном канале Энергодара в Telegram подчеркивают, что "никакой юридической силы и правового смысла эти "решения", конечно, не имеют".

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"Единственный полезный смысл от "деяний" Шевчика – формализация коллаборантов и документирование их преступлений. Уверены: украинское правосудие медлить не будет", – говорится в сообщении.

Кроме того, опубликовали копии фейковых "приказов".

Ситуация в Энергодаре

23 марта жители Энергодара повалили флагшток и сожгли флаг оккупантов.

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Кроме того, 20 марта российские оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Пока неизвестно, в каком он состоянии и где находится. В этот же день в Херсоне, Каховке, Бердянске и Энергодаре украинцы вышли на митинги против российских оккупантов. Люди требовали от военных РФ прекратить похищения людей, отпустить заложников и убираться из их городов.

Также сообщалось, что в Энергодаре полное беззаконие. Людей избивают прямо на улицах. У некоторых забирают автомобили, а кого-то "пакуют" и увозят в неизвестном направлении.

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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