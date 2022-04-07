В Энергодаре оккупанты создают фейковые органы власти

Россияне и их пособники в Энергодаре (Запорожская область) начали создавать фейковые органы власти.
Об этом сообщает "Энергоатом" в Telegram.
"Сначала вроде бы собрались 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" и избрали главой "администрации города" главного коллаборанта Шевчика. Далее Шевчик своим "приказом" единолично "уволил" законно избранного действующего мэра города Дмитрия Орлова, а заодно и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти. Ну как уволил – подписал записку всех уволить", - говорится в сообщении.
Далее по теме
На официальном канале Энергодара в Telegram подчеркивают, что "никакой юридической силы и правового смысла эти "решения", конечно, не имеют".
"Единственный полезный смысл от "деяний" Шевчика – формализация коллаборантов и документирование их преступлений. Уверены: украинское правосудие медлить не будет", – говорится в сообщении.
Кроме того, опубликовали копии фейковых "приказов".
Ситуация в Энергодаре
23 марта жители Энергодара повалили флагшток и сожгли флаг оккупантов.
Кроме того, 20 марта российские оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Пока неизвестно, в каком он состоянии и где находится. В этот же день в Херсоне, Каховке, Бердянске и Энергодаре украинцы вышли на митинги против российских оккупантов. Люди требовали от военных РФ прекратить похищения людей, отпустить заложников и убираться из их городов.
Также сообщалось, что в Энергодаре полное беззаконие. Людей избивают прямо на улицах. У некоторых забирают автомобили, а кого-то "пакуют" и увозят в неизвестном направлении.