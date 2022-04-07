Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

В Енергодарі окупанти створюють фейкові органи влади

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 02:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Мережі опублікували копії фейкових "наказів"
В Енергодарі вороги продовжують свої злочини
В Енергодарі вороги продовжують свої злочини / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни та їхні посібники в Енергодарі (Запорізька область) почали створювати фейкові органи влади.

Про це повідомляє "Енергоатом" у Telegram.

Реклама

"Спочатку начебто зібралися 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодару" і обрали головою "адміністрації міста" головного колаборанта Шевчика. Далі Шевчик своїм "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова, а заодно і всіх керівників органів міської влади. Ну як звільнив – підписав записку всіх звільнити", – йдеться у повідомленні.

На офіційному каналі Енергодара в Telegram наголошують, що "ніякої юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звичайно, не мають".

Реклама

"Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Упевнені: українське правосуддя зволікати не буде", – йдеться у повідомленні.

Крім того, опублікували копії фейкових "наказів".

Ситуація в Енергодарі

23 березня мешканці Енергодару повалили флагшток та спалили прапор окупантів .

Реклама

Крім того, 20 березня російські окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. Поки що невідомо, в якому він стані та де знаходиться. Цього ж дня у Херсоні, Каховці, Бердянську та Енергодарі українці вийшли на мітинги проти російських окупантів. Люди вимагали від військових РФ припинити викрадення людей, відпустити заручників і забиратися з їхніх міст.

Також повідомлялося, що в Енергодарі повне беззаконня. Людей б'ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось "пакують" та відвозять у невідомому напрямку.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18600
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1324
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти