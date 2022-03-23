Жители Энергодара сожгли флаг оккупантов (видео)

Жители Энергодара повалили флагшток и сожгли флаг оккупантов.
Фото и видео активного сопротивления отважных местных жителей опубликовали в Telegram.
"Энергодарцы не собираются принимать рашистский режим и жить под гнетом", – говорится в сообщении.
Далее по теме
Ситуация в Энергодаре
- Российские оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Пока неизвестно, в каком он состоянии и где находится.
- Жители Энергодара собрались на митинг с требованием к оккупантам – освободить заместителя мэра Ивана Самойдюка, которого захватили враги. Собрались сотни людей с украинскими флагами, они скандировали "Слава Україні!". Однако требования людей оккупанты проигнорировали. После мирного митинга они попытались схватить нескольких участников и запихнуть их в машину. Но сотни людей стали плотной стеной и буквально спасли своих земляков от плена. В ответ военные начали стрелять в воздух и отступили.
- С 6 марта в городе не работал мобильный оператор Vodafone. Также были проблемы с работой интернет-провайдеров.
- Кроме того, в Энергодаре оккупанты устроили террор – людей увозят в багажниках.