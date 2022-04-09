В боях за Мариуполь погиб соучредитель Pizza Veterano

Мужчина погиб, выполняя боевые задания по обороне города

В боях с оккупантами за Мариуполь погиб Рафаэль Агаев. Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе во время защиты города от нашествия российских оккупантов погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев.

Об этом сообщил другой соучредитель сети, ветеран российско-украинской войны Леонид Остальцев в Facebook.

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"Рафаэль Агаев погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города, в составе своего подразделения Морской пехоты Украины", – написал Остальцев.

По словам Остальцева, именно Агаев когда-то научил его готовить пиццу.

"Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил. Но русня тебя убила... Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнования родным и всем тем, кто тебя знал. Люблю тебя и мы обязательно встретимся", – написал он.

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