В боях за Мариуполь погиб соучредитель Pizza Veterano

В Мариуполе во время защиты города от нашествия российских оккупантов погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев.
Об этом сообщил другой соучредитель сети, ветеран российско-украинской войны Леонид Остальцев в Facebook.
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"Рафаэль Агаев погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города, в составе своего подразделения Морской пехоты Украины", – написал Остальцев.
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По словам Остальцева, именно Агаев когда-то научил его готовить пиццу.
"Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил. Но русня тебя убила... Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнования родным и всем тем, кто тебя знал. Люблю тебя и мы обязательно встретимся", – написал он.
Обстановка в Мариуполе
- В осажденном оккупантами Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, авиация РФ бомбит город, жители остались без еды, воды и медикаментов. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
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