У боях за Маріуполь загинув співзасновник Pizza Veterano

У Маріуполі під час захисту міста від навали російських окупантів загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв.
Про це повідомив інший співзасновник мережі, ветеран російсько-української війни Леонід Остальцев у Facebook.
Деталі
"Рафаель Агаєв загинув у Маріуполі, виконуючи бойові завдання щодо оборони міста, у складі свого підрозділу Морської піхоти України", – написав Остальцев.
Далі по темі
За словами Остальцева, саме Агаєв колись навчив його готувати піцу.
Ти був поруч, коли відкривалася перша Pizza Veterano. Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив. Але руска тебе вбила... Мені шкода, Раф. Дуже. і ми обов'язково зустрінемося", – написав він.
Обстановка у Маріуполі
- В обложеному окупантами Маріуполі продовжуються запеклі бої , авіація РФ бомбить місто, жителі залишилися без їжі, води та медикаментів Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
- Маріупольська міська рада повідомила, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі Київської області вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. Там уже загинули щонайменше 5 тисяч людей.
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив речник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Окупанти хочуть захопити Маріуполь та прорвати оборону на Донбас – Генштаб ЗСУ
- Надають притулок та їжу: як допомагають евакуйованим у Запоріжжі маріупольцям