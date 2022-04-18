"Украинское сафари продолжается": ВСУ ликвидировали командира армии РФ

Российские военные продолжают нести серьезные потери личного состава

Командир армии РФ Иван Гришин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 49 зенитной ракетной бригады полковника Ивана Гришина из Смоленска.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

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"Украинское сафари 2.0" продолжается. Встречайте "свеженького" оккупанта из состава Вооруженных сил России: командир 49 зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой. Земля вам бетоном, твари!" – говорится в сообщении.

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 20 300 человек ликвидированы;

танков ‒ 773 единицы;

боевых бронированных машин – 2002 единицы;

артиллерийских систем / artillery systems – 376 единиц;

РСЗО – 127 единиц;

средства ПВО – 66 единиц;

самолетов – 165 единиц;

вертолетов – 146 единиц;

автомобильной техники – 1471 единица,

корабли/катера/boats – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148;

специальная техника – 27;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Однако окончательные данные пока уточняются.

Ранее мы сообщали, что потери ВСУ в 8-10 раз меньше, чем у российской армии.

Также напомним, Украина за сутки нанесла РФ больше потерь, чем та получила за 8 лет войны в Сирии.