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"Українське сафарі продовжується": ЗСУ ліквідували командира армії РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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18 квітня, 11:50
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Російські військові продовжують зазнавати серйозних втрат особового складу
Командир армії РФ Іван Гришин (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Командир армії РФ Іван Гришин (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України ліквідували командира 49 зенітної ракетної бригади полковника Івана Гришина зі Смоленська.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

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"Українське сафарі 2.0" продовжується. Зустрічайте "свіжого" окупанта зі складу Збройних сил Росії: командир 49 зенітної ракетної бригади полковник Гришин Іван зі Смоленська. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому. Земля вам бетоном, тварюки!" – йдеться у повідомленні.

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 773 одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 2002 одиниці;
  • артилерійських систем / artillery systems – 376 одиниць;
  • РСЗВ – 127 одиниць;
  • засоби ППО – 66 одиниць;
  • літаків – 165 одиниць;
  • гелікоптерів – 146 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1471 одиниця;
  • кораблі /катери / boats – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148;
  • спеціальна техніка – 27;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Однак остаточні дані наразі уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що втрати ЗСУ у 8-10 разів менші, ніж у російській армії.

Також нагадаємо, Україна за добу завдала РФ більше втрат, ніж та отримала за 8 років війни у Сирії.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 18 квітня
1
Особовий склад 20600
Особовий склад
2
Літаки 167
Літаки
3
Гелікоптери 147
Гелікоптери
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артилерія 381
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 130
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 155
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1487
Транспорт
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Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!
Полювання на окупанта
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Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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