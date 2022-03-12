Украинские защитники разгромили очередной батальон оккупантов

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Свое существование прекратила еще одна батальонная тактическая группа 102-го полка 150 мотострелковой дивизии ВС РФ.
Об этом сообщает ООС.
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"Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь российский хлам, пришедший на нашу землю. Так, практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102 полка 150 мотострелковой дивизии Вооруженных сил России. Подразделения Объединенных сил продолжают оборонять город и защищать мирных украинских граждан", — говорится в сообщении.
Ситуация за прошедшие сутки
- По данным Министерства обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.
- Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 11 марта заявил, что украинцы дают бой оккупантам уже 16-й день — вчетверо дольше, чем враг планировал свое вторжение.
- Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18:00 11 марта, противник продолжает ведение наступательной операции против Украины и готовится продолжать наступление.
- Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, готовящий Одессу к возможному негативному сценарию.