Украине нужна военная помощь без ограничений: Зеленский обратился к НАТО

Наша страна защищается уже месяц – месяц безнаказанного разрушения мирной страны, а вместе с ней – всей архитектуры глобальной безопасности

Зеленский выступил по видеосвязи. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО. Он напомнил, что еще 24 февраля, в первый день войны, обратился с просьбой к Альянсу помочь закрыть наше небо, но ясного ответа не услышал.

"У Украины нет мощного противоракетного оружия. Имеет гораздо меньшую авиацию, чем Россия. Поэтому их преимущество в небе – это применение оружия массового уничтожения. И вы видите последствия сегодня – сколько людей убито, сколько мирных городов разрушено. Украинская армия противоборствует уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю одно и то же. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь без ограничений. Как без ограничений, Россия применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает все живое. Любые объекты – от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что то самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи.

Реклама

"Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей. И у вас тысячи боевых самолетов! Но нам пока не дали нам ни одного. Мы обращались за танками. Чтобы мы могли разблокировать наши города. Которые сейчас погибают – Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, другие. Города, где Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод – ни воды, ни еды, ничего нет там. У вас есть не менее 20 тысяч танков! Украина просила процент. Один процент всех ваших танков! Отдать или продать нам. Но у нас пока нет ясного ответа...", – отметил он.

Президент добавил, что Украина никогда не желала этой войны и не хочет воевать годами, а хочет просто спасти своих людей и выжить.

"Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот процент. И я не виню НАТО, хочу быть понятным. Вы не виноваты. Это не ваши ракеты, это не ваши бомбы разрушают наши города. Сегодня, кстати, с утра были фосфорные бомбы. Фосфорные русские бомбы. Снова были убиты и взрослые и снова были убиты дети. Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов, от российской оккупации. Предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся", – сказал он.

Зеленский добавил, что Украина не предъявляет претензии по поводу членства в в Альянсе, но украинцы никогда не думали, что Альянс и государства Альянса – это по-разному.

"Что в вопросах жизни и смерти вы в одиночку можете быть силой, а вот вместе – нет. Что и НАТО может опасаться действий России. Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше. Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши – это точно. Перестанет ли тогда НАТО думать об этом, пережить, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что 5 статья способна сработать? Для нас уже не сработал "Будапешт". Наш Будапештский меморандум. Не сработал на мир в Украине. И я скажу вам честно – и сегодня Будапешт не работает на мир в Украине", – заявил президент.

Глава государства отметил, что благодарен за помощь от отдельных членов Североатлантического союза.

Реклама

"Я очень благодарен. Украинцы все искренне за это благодарны. Каждому из вас, кто дает то, чем владеет, поддерживая нас. Но что же Североатлантический союз? Вопрос о пятой статье фундаментален. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы думаем об этом. И я искренне желаю вам, чтобы мы ошибались. В своих оценках. И в своих сомнениях. И чтобы это так было – что у вас действительно очень крепкий Альянс. Если мы ошибаемся, то мир в безопасности. Но если мы не ошибаемся хотя бы на один процент, то я прошу пересмотреть ваше отношение. Ваши собственные оценки. И реально позаботиться о безопасности, безопасности в Европе, а значит и в мире. Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент всех ваших танков. Один процент! Мы не можем просто это купить. Такие поставки напрямую зависят только от решения НАТО, от политических, кстати, решений", – отметил Зеленский.

Кроме того, президент попросил, больше никогда не говорить нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО.

"Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общей безопасность в Европе и мире. Как многое мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим. Чем вы дорожите. Но НАТО еще предстоит показать, что Североатлантический союз может сделать. Для спасения людей. Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире. И мир ждет. И Украина очень ждет. Ожидает реальных действий. Реальные гарантии безопасности. От тех, чье слово стоит доверия. И чьи деяния могут сохранять мир. По-настоящему. Предложения все – на столе. Наши нужды – на столе. Мир – нужен нам немедленно. Ответы – только за вами. Я благодарю тех, кто нам помогает! Я благодарю вас! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы по версии POLITICO.

Реклама

Также напомним, Зеленский призвал Японию остановить цунами российского вторжения.