Зеленский призвал Японию остановить цунами российского вторжения

Япония должна усилить давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине, также необходимо ввести эмбарго для страны-агрессора. Об этом говорится в видеообращении президента Владимира Зеленского к парламенту их страны в Telegram-канале ОП.
"Призываю объединять усилия стран Азии – ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы Россия искала мир. И остановила цунами свое жестокое вторжение в наше государство, в Украину", – сказал президент.
По словам Зеленского, нужно эмбарго для торговли с Россией, выводить компании с российского рынка, чтобы деньги не уходили на российскую армию.
Также глава государства призвал Японию еще больше помогать нашему государству, нашим защитникам, нашим воинам, останавливающим российские войска.
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"Надо уже сейчас начинать думать об отстройке Украины. О возвращении жизни в разрушенные Россией города и опустошенные ею территории", – сказал он.
Зеленского поддерживает весь мир
- Читатели американского издания POLITICO назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Опрос был запущен в начале марта.
- Украинцы практически со 100%-ным результатом сегодня доверяют президенту своей страны и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который руководит обороной страны от российского агрессора, использующего Беларусь как плацдарм для наступления.
- Свое восхищение украинскому лидеру высказал американский телеведущий и шоумен Билл Мейхер. В своем Twitter-аккаунте американец написал, что теперь Владимира Зеленского поддерживают и уважают все жители США.
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