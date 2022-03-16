Украина вступает в самую опасную фазу войны, но Путин проигрывает – Волкер

Все действия Путина свидетельствуют о том, что он все меньше уверен в победе

Волкер считает, что Путин перешел к самой опасной фазе войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин знает, что проигрывает, и удваивает ставку на агрессивные действия. Это означает, что сейчас Украина вступает в самую опасную фазу войны.

Такое заявление, опубликованное на сайте Центра анализа европейской политики, сделал бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

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Он считает, что Соединенные Штаты и Запад должны осторожно управлять этой ситуацией. Вместо того, чтобы говорить России, чего мы не будем делать, мы должны заставить его задуматься о том, что мы можем сделать.

"Он не хочет усугублять свою войну, втягивая в нее нас. Мы должны проявить силу, чтобы удержать Путина (и подчиненных ему генералов) от применения оружия массового уничтожения или нападения на территорию или силы НАТО, в то же время давая украинцам средства для борьбы и выживания до тех пор, пока российское наступление не рухнет", – уверен Волкер.

Ключом к выживанию Украины, по его мнению, является сдерживание российских войск достаточно долго, чтобы санкции против России возымели действие, а другие патриотические лидеры в Москве осознали экономические и военные разрушения, которые Путин причиняет их родине, и остановили их.

Что свидетельствует об отчаянии Путина

Волкер также добавил, что отчаяние Путина очевидно по тем шагам, которые он предпринял за последние несколько дней:

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изменение тактики с преимущественного взаимодействия с украинскими вооруженными силами, которые остановили наступление России, на преднамеренное нападение на гражданское население в попытке сломить волю украинского народа;

в попытке сломить волю украинского народа; умышленное нападение на энергетическую инфраструктуру Украины и предотвращение ремонта с целью лишить население тепла, электричества и воды;

Украины и предотвращение ремонта с целью лишить население тепла, электричества и воды; помещение собственных разведчиков Путина под домашний арест — якобы для наказания за неудачи, но, возможно, и с целью предотвращения государственного переворота ;

; обращение к Китаю с просьбой о военной поддержке и призыв к вербовке сирийских и других наемников для участия в войне вместе с осажденными российскими войсками;

с просьбой о военной поддержке и призыв к вербовке сирийских и других наемников для участия в войне вместе с осажденными российскими войсками; мобилизация российских сил из других мест, таких как Абхазия (Грузия), для усиления российских сил в Украине;

из других мест, таких как Абхазия (Грузия), для усиления российских сил в Украине; угрожают атаковать силы страны НАТО , помогающие снабжать украинскую армию, чтобы попытаться прервать эти поставки (которые явно оказывают влияние);

, помогающие снабжать украинскую армию, чтобы попытаться прервать эти поставки (которые явно оказывают влияние); повышение вероятности применения химического, биологического и ядерного оружия и, как следствие, угроза того, что это сделает сама Россия; а также

и, как следствие, угроза того, что это сделает сама Россия; а также запуск крылатых ракет дальнего действия морского и воздушного базирования по украинской базе Яворив недалеко от польской границы, что могло привести к гибели офицеров страны НАТО или ошибочному поражению территории страны НАТО и, таким образом, вызвать военный ответ НАТО.

Волкер уверен, что все это – не действия лидера, уверенного в победе.

"Путин проявляет все признаки человека, который знает, что терпит неудачу. Он зажат между завязшей военной операцией, с одной стороны, и экономикой, находящейся в свободном падении, с другой. Последнее, чего он хочет, — это ухудшить свое положение, втянув в бой США или НАТО", – считает бывший спецпредставитель США по Украине.

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