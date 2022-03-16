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Україна вступає у найнебезпечнішу фазу війни, але Путін програє – Волкер

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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16 березня, 06:31
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Всі дії Путіна свідчать про те, що він дедалі менше впевнений у перемозі
Волкер вважає, що Путін перейшов до найнебезпечнішої фази війни.
Волкер вважає, що Путін перейшов до найнебезпечнішої фази війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін знає, що програє і подвоює ставку на агресивні дії. Це означає, що зараз Україна вступає у найнебезпечнішу фазу війни.

Таку заяву, яка опублікована на сайті Центру аналізу європейської політики, зробив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер

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Він вважає, що Сполучені Штати та Захід мають обережно керувати цією ситуацією. Замість того, щоб говорити Росії, чого ми не робитимемо, ми повинні змусити його задуматися про те, що ми можемо зробити.

"Він не хоче посилювати свою війну, втягуючи в неї нас. Ми маємо проявити силу, щоб утримати Путіна (і підлеглих йому генералів) від застосування зброї масового знищення або нападу на територію чи сили НАТО, водночас даючи українцям засоби для боротьби та виживання доти, доки російський наступ не впаде", – упевнений Волкер.

Ключем до виживання України, на його думку, є стримування російських військ досить довго, щоб санкції проти Росії вплинули, а інші патріотичні лідери в Москві усвідомили економічні та військові руйнування, які Путін завдає їх батьківщині, і зупинили їх.

Що свідчить про відчай Путіна

Волкер також додав, що відчай Путіна очевидний за тими кроками, які він зробив за останні кілька днів:

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  • зміна тактики з переважної взаємодії з українськими збройними силами, які зупинили наступ Росії, умисний напад на громадянське населення у спробі зламати волю українського народу;
  • умисний напад на енергетичну інфраструктуру України та запобігання ремонту з метою позбавити населення тепла, електрики та води;
  • поміщення власних розвідників Путіна під домашній арешт — нібито для покарання за невдачі, але можливо і з метою запобігання державному перевороту;
  • звернення до Китаю з проханням про військову підтримку та заклик до вербування сирійських та інших найманців для участі у війні разом із обложеними російськими військами;
  • мобілізація російських сил з інших місць, таких як Абхазія (Грузія) для посилення російських сил в Україні;
  • погрози атакувати сили країн НАТО, що допомагають постачати українській армії, щоб спробувати перервати ці поставки (які явно впливають);
  • підвищення ймовірності застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї і, як наслідок, загроза, що це зробить сама Росія; а також
  • запуск крилатих ракет дальньої дії морського та повітряного базування по українській базі Яворів неподалік від польського кордону, що могло призвести до загибелі офіцерів країни НАТО або помилкового поцілення по території країни НАТО і, таким чином, викликати військову відповідь НАТО.

Волкер упевнений, що все це – не дії лідера, впевненого у перемозі.

"Путін виявляє всі ознаки людини, яка знає, що зазнає невдачі. Він затиснутий між зав'язаною військовою операцією, з одного боку, і економікою, що знаходиться у вільному падінні, з іншого. Останнє, чого він хоче, – це погіршити своє становище, втягнувши в бій США чи НАТО", – вважає колишній спецпредставник США по Україні.

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