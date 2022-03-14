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Коли може закінчитися війна в Україні – прогноз від Арестовича

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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14 березня, 23:38
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Росія може спробувати кинути в Україну всіх строковиків, яких призовуть у квітні
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович дав прогноз щодо завершення війни
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович дав прогноз щодо завершення війни / Фото: Колаж: Сьогодні

До травня Україна може вийти на мирну угоду з можливими локальними боями протягом року.

Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович каналу "Фейгін Live".

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"На початку травня ми повинні вийти на мирну угоду, а може і набагато швидше, подивимося. Я беру крайні терміни" , – сказав Арестович.

Він додав, що протягом тижня-двох буде мирна угода із відведенням військ або спроба другого раунду наступу.

Для цього РФ може спробувати набрати сирійців або ж кинути в Україну всіх строковиків, яких призовуть у квітні.

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"Але після того, як ми їх перемелимо – до травня вийдемо на мирну угоду з можливими локальними боями протягом року", – сказав Арестович.

Але потім усі зрозуміють, що Путін програв, а на Росію чекає соціально-політична криза.

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Ворог зосередився на трьох цілях

Російська армія зосередила свої зусилля на кількох районах України, розповів позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

"Ситуація залишається контрольованою. ЗСУ завдають потужних ударів по противнику в районах його зосередження. Зараз можна сказати, що противник визначився з напрямками своїх оперативних зусиль. Це, по-перше, зона ООС та місто Маріуполь, а також місто Миколаїв. У Київській, Чернігівській , Сумській, Харківській областях ситуація залишається спокійнішою, частину своїх військ противник перекидає на південь чи схід, що могло статися завдяки мужньому опору жителів та сил оборони Києва, Чернігова, Харкова та Сум. Там противник стає в оборону, ми завдаємо по ньому ударів. Наступальних дій він не робить", — сказав він.

Арестович зазначив, що українські Повітряні сили зуміли завдати шкоди ворогові.

"Протягом доби чудово відпрацювали наші Повітряні сили, вони збили як мінімум 7 літальних апаратів противника, з них 4 літаки, 2 вертольоти, 1 БПЛА тактичного рівня, а також крилаті ракети, кількість яких встановлюється. Вночі противник завдав ударів по містах України, але це спроби помститися нам за дуже успішну роботу Повітряних сил, ударних підрозділів, ракетних військ та артилерії, які завдали нищівного удару по противнику в Херсонській, Київській області та в зоні ООС", – розповів він.

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