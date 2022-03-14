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Когда может закончиться война в Украине – прогноз от Арестовича

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 марта, 23:38
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Россия может попробовать бросить в Украину всех срочников, которых призовут в апреле
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович дал прогноз по завершению войны
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович дал прогноз по завершению войны / Фото: Коллаж: Сегодня

К маю Украина может выйти на мирное соглашение с возможными локальными боями в течение года.

Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович каналу "Фейгин Live".

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"В начале мая мы должны выйти на мирное соглашение, а может быть и гораздо быстрее, посмотрим. Я беру самые крайности", – сказал Арестович.

Он добавил, что в течение недели-двух будет мирное соглашение с отводом войск или попытка второго раунда наступления.

Для этого РФ может попробовать наскрести сирийцев или же бросить в Украину всех срочников, которых призовут в апреле.

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"Но после того, как мы их перемелем – к маю выйдем на мирное соглашение с возможными локальными боями в течение года", – сказал Арестович.

Но после все поймут, что Путин проиграл, а Россию ждет социально-политический кризис.

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Враг сосредоточился на трех целях

Российская армия сосредоточила свои усилия на нескольких районах Украины, рассказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

"Ситуация остается контролируемой. ВСУ наносят мощные удары по противнику в районах его сосредоточения. Сейчас можно сказать, что противник определился с направлениями своих оперативных усилий. Это, во-первых, зона ООС и город Мариуполь, а также город Николаев. В Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях ситуация остается более спокойной, часть своих войск противник перебрасывает на юг или восток. Это могло произойти благодаря мужественному сопротивлению жителей и сил обороны Киева, Чернигова, Харькова и Сум. Там противник становится в оборону, мы наносим по нему удары. Наступательных действий он не предпринимает", — сказал он.

Арестович отметил, что украинские Воздушные силы сумели нанести урон врагу.

"На протяжении суток отлично отработали наши Воздушные силы, они сбили как минимум 7 летательных аппаратов противника, из них 4 самолета, 2 вертолета, 1 БПЛА тактического уровня, а также крылатые ракеты, количество которых устанавливается. Ночью противник наносил удары по городам Украины, но это попытки отомстить нам за очень успешную работу Воздушных сил, ударных подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые нанесли сокрушительный удар по противнику в Херсонской, Киевской области и в зоне ООС", — рассказал он.

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