Украина получила военные самолеты и запчасти для авиации — Пентагон

Какая страна предоставила истребители пока неизвестно

Кирби заявил, что украинская армия пополнилась самолетами/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украина получила от других стран помощь, что позволит увеличить количество военных самолетов на вооружении ВСУ

Об этом сообщает CNN.

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Спикер Пентагона Джон Кирби отметил, что речь идет о помощи, которую Украина получила не от США.

"Я просто хотел бы сказать, не прибегая к тому, что предоставляют другие страны, что они (украинцы — ред.) получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволить увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом стоит остановиться", – заявил Кирби.

В заявлении не уточняется содержание термина "платформы". Однако CNN сообщает со ссылкой на Кирби о передаче Украине истребителя (в единственном числе). Издание не приводит соответствующую цитату спикера Пентагона.

США отправят больше артиллерии в Украину

Соединенные Штаты Америки направят в Украину больше артиллерии. Такое решение объявил президент США Джо Байден после общения с лидерами стран-союзников.

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На вопрос, планируют ли США прислать больше артиллерии в Украину, Байден ответил "да".

Грузы из последнего пакета помощи администрации американского президента стоимостью 800 миллионов долларов уже начали поступать в Украину, в том числе более тяжелое оборудование — 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм орудий-гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade.

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