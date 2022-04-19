Румыния передает Украине летальное оружие

Союзники Украины продолжают оказывать нашей стране помощь, необходимую для более эффективной борьбы с российскими захватчиками. Стало известно, что власти Румынии готовятся передать ВСУ партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны.
Об этом сообщило румынское издание Romania Libera.
Что известно
Издание сообщает, что Бухарест предоставил нашей стране партию летального оружия "из собственных резервов сил, предназначенных для национальной обороны".
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Для этого властям страны придется выпустить специальное постановление, чтобы такая отправка была в рамках существующих законов Румынии. Согласно поправке, государство сможет поставлять вооружение не только странам, являющимся членами НАТО, но и "потенциальным союзникам Альянса". В документа сказано, что такая необходимость возникла из-за "военного вторжения России в Украину".
"Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать и на подобную военную помощь тоже", – сообщили в Минобороны Румынии.
Что именно получит Украина от своих румынских союзников, пока остается тайной.
Вооружение со всего мира
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