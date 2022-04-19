США отправят больше артиллерии в Украину — Байден

В Европу уже начала поступать помощь, которую вскоре наземным путем доставят в Украину

Байден заявил, что Украина получит от США больше артиллерии/Фото: коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки направят в Украину больше артиллерии. Такое решение объявил президент США Джо Байден после разговора с лидерами стран-союзников.

Об этом пишет CNN.

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На вопрос, планируют ли США прислать больше артиллерии в Украину, Байден ответил "да".

Грузы из последнего пакета помощи администрации американского президента стоимостью 800 миллионов долларов уже начали поступать в Украину, в том числе более тяжелое оборудование — 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм орудий-гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade.

Следует отметить, что вчера, 18 апреля, в Европу прибыл рейс с помощью с пакета 800 миллионов долларов США. Ожидается, что еще семь рейсов должны прибыть в течение 24 часов.

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Представитель оборонного ведомства США не смог сказать, когда эта помощь поступит в Украину наземным транспортом, но сказал, что ни один из этих грузов в Европе долго находиться не будет.

Германия передаст Украине оборонное оружие

Власти Германии изменили свою позицию относительно отказа от предоставления Украине помощи в виде вооружения. По итогам телефонного общения с лидерами западных стран, включая президента США Джозефа Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова и дальше поддерживать Украину в военном и финансовом отношении. Правда, по словам канцлера, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое она может поставить из своих собственных запасов.

Канцлер Германии сообщил, что среди оружия, которое, по словам производителей военной техники, они могут поставить быстро и которое необходимо Украине, – противотанковые и противовоздушные средства. Берлин готов даже за это самостоятельно заплатить.

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"Мы предоставим необходимые деньги для покупки. Цель состоит в том, чтобы усилить украинскую армию, чтобы она могла отразить российскую атаку", — сказал Шольц.

На вопрос, поставит ли Германия в Украину современные танки "Леопард", он сказал, что Берлин и его западные союзники пришли к выводу, что наиболее целесообразно поставлять оружие, которое украинцы уже умеют использовать. По его словам, союзники координируют поставки.