Угрозы штурма или окружения Харькова нет, но остается другая угроза – Жданов

Российские военные разрушают инфраструктуру, они все еще наносят ракетные удары по городу

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что происходит в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове ситуация контролируется. Угрозы штурма в городе не наблюдается, но обстрелы до сих пор продолжаются.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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"С Харьковом там более-менее вопрос решен. Угрозы штурма или окружения нет на сегодняшний день. Единственный огромный минус, то это то, что реактивные российские системы "Смерч", "Ураган" могут доставать практически с территории России. Особенно "Смерч" система и система "Торнадо"", - сказал Жданов.

По его мнению, обстрелы Харькова продолжатся.

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"Но мы продвигаемся к нашей государственной границе и ситуацию контролируем", – сказал Жданов.

Также он напомнил об Изюме и сказал, что ситуация в городе намного сложнее, чем в Харькове.

Оккупанты уничтожили около 80% построек в Изюме

В Харьковской области примерно на 80% уничтожена застройка города Изюм. Об этом сказал заместитель городского головы Изюма Харьковской области Владимир Мацокин в интервью Укринформу.

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"С 6 марта началась уничтожающая бомбардировка с самолетов, ракетами, из артиллерии, из минометов. И это происходило сутки за сутками. Эта бомбардировка носила абсолютно варварский и хаотический характер. Непонятно, какая там могла быть логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, который я упоминал, центральную площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина", – рассказал он.

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