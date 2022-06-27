Удар ракетой Х-22 под Одессой и массированные обстрелы Лисичанска: главное об атаках РФ за ночь (видео)

По состоянию на утро 27 июня враг снова обстрелял Луганскую область. Также Одесская область опять подверглась мощным обстрелам оккупантов.
Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.
Харьковская область
На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая. Вел штурмовые действия в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, успеха не имел. Оккупанты дистанционно минировали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.
Ракетный удар по Киеву
Ночью оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова, окрестностям города и Харьковскому району. Возникли несколько пожаров, горели автомобили, хозяйственные постройки, две комнаты цеха производства. Предварительно – 1 пострадавший в Харьковском районе.
Запорожская область
На Запорожском направлении ситуация за последние сутки существенно не изменилась. Противник основные усилия сосредотачивает на удержании захваченных рубежей. Об этом сообщается в Запорожской областной военной администрации.
За прошедшие сутки враг совершил 45 обстрелов позиций украинских защитников, применяя при этом реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
Одесская область
Ночью россияне нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.
В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Предварительно пострадали 6 человек, среди которых один ребенок.
Работает ГСЧС, продолжается борьба с огнем. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.
Сумская область
За минувшие сутки территории области обстреляли из разных видов оружия: артиллерия, ракеты, стрелковое оружие.
Всего около 180 снарядов и мин прилетели по четырем общинам Сумщины. Повреждены хозяйственные постройки гражданского населения, ферма, водонапорная башня.
Один человек погиб, один ранен.
Луганская область
Авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки.
Повреждений в Лисичанске очень много. Разрушениям подверглись по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов.
Также россияне обстреляли территорию автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма и храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админзданий.
Погибших и раненых по предварительным данным нет. Информация уточняется.
Донецкая область
Ночью артиллерийские обстрелы окрестностей Славянска, Авдеевки, Марьинки, Райгородка, Рай-Александровки.
Ракетные удары по Николаевке и Константиновке.
За сутки – один человек погиб, 8 ранены. Область без газа и частично без воды и электричества.
Николаевская область
27 июня утром – обстрелы пгт Березнеговатое Баштанского района, в результате чего повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.
Также около 04:30 была обстреляна Широковская община Баштанского района. Разрушен детский сад и жилой дом, а также попадание по детской площадке. Пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что РФ ударила семью ракетами по Николаеву.
Также напомним, оккупанты ударили по пляжу на Донбассе кассетными снарядами, ранены дети.