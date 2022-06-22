РФ ударила семью ракетами по Николаеву: все подробности (фото, видео)

Россияне выпустили 7 ракет со стороны Херсона

По николаеву нанесли ракетный удар / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве снова зафиксированы прилеты российских ракет. Обстрел велся со стороны оккупированного Херсона. В городе и области объявлена воздушная тревога, ощущается сильный запах гари. О том, что происходит, сообщает Tegegram-канал "Новости Николаева".

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Запуск ракет в сторону Николаева зафиксировали на видео.

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Также на видео попал момент одного из взрывов в Николаеве.

Сообщается, что дым стоит над всем городом.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что прерывает свою рабочую поездку по области, где проверял, как работают сельхозработники, и срочно возвращается в город. Он добавил, что всего по Николаеву было запущено 7 ракет.

Ситуация в Николаеве

Российские оккупанты в субботу 17 июня ударили ракетами по Николаеву, в результате чего пострадали мирные жители.

"От ракетного удара по спальному району 2 погибли, 20 ранены. На сейчас", – сообщил глава областной ОВА Виталий Ким.

После ракетного обстрела в городе были слышны взрывы.

15 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии многоквартирный жилой дом в Николаеве, мирные жители получили ранения.

В Николаеве российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине.

Ранее оккупанты обстреляли жилые кварталы и инфраструктурный объект в городе. В результате вспыхнул масштабный пожар, который не могли погасить трое суток.