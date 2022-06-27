Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💸 Дефолт Росії ✅ Саміт G7 📺 Пояснює Панюта Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Удар ракетою Х-22 під Одесою та масовані обстріли Лисичанська: головне про атаки РФ за ніч (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 червня, 10:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські окупаційні війська продовжують атакувати мирні українські міста
Окупанти обстріляли Одеську область. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти обстріляли Одеську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 27 червня ворог знову обстріляв Луганську область. Також Одеська область знову зазнала потужних обстрілів окупантів.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про військові події у деяких областях.

Реклама

Харківська область

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Шевелівка, Піщане, Чугуїв, Шестаково, Замулівка та Російська Лозова. Вів штурмові дії в районі населених пунктів Дементіївка та Розплідник, успіху не мав. Окупанти дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

Вночі окупанти завдали ударів по Київському району Харкова, околицям міста та Харківському району. Виникло кілька пожеж, горіли автомобілі, господарські будівлі, дві кімнати цеху виробництва. Попередньо – 1 постраждалий у Харківському районі.

Запорізька область

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу суттєво не змінилася. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні захоплених рубежів. Про це повідомляється у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Реклама

Минулої доби ворог здійснив 45 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому реактивну і ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Одеська область

Вночі росіяни завдали ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Внаслідок потрапляння до житлового кварталу мирного селища сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків та господарських будівель. Попередньо постраждали 6 людей, серед яких одна дитина.

Реклама

Працює ДСНС, продовжується боротьба з вогнем. Дані за масштабами руйнувань та постраждалим уточнюються.

Сумська область

Минулої доби території області обстріляли з різних видів зброї: артилерія, ракети, стрілецька зброя.

Загалом близько 180 снарядів та мін прилетіли по чотирьох громадах Сумщини. Пошкоджено господарські будівлі цивільного населення, ферму, водонапірну вежу.

Одна людина загинула, одна поранена.

Луганська область

Авіаудари по Лисичанську та Вовчеярівці. У Волчеярівці тривають бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам'янки.

Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. Руйнування зазнали щонайменше п'ять багатоповерхівок, в одній з яких вигоріли відразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.

Також росіяни обстріляли територію автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму та храму Святої Великомучениці Варвари, одне з підприємств, приміщення прикордонного загону та одну з адмінбудівель.

Загиблих та поранених за попередніми даними немає. Інформація уточнюється.

Донецька область

Вночі артилерійські обстріли околиць Слов'янська, Авдіївки, Мар'їнки, Райгородка, Рай-Олександрівки.

Ракетні удари по Миколаївці та Костянтинівці.

За добу – одна людина загинула, 8 поранено. Область без газу та частково без води та електрики.

Миколаївська область

27 червня вранці – обстріл смт Березнегувате Баштанського району, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також близько 04:30 було обстріляно Широківську громаду Баштанського району. Зруйновано дитячий садок та житловий будинок, а також потрапляння по дитячому майданчику. Постраждалих немає.

Раніше ми повідомляли, що РФ вдарила сімома ракетами по Миколаєву.

Також нагадаємо, окупанти вдарили по пляжу на Донбасі касетними снарядами, поранені діти.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 червня
1
Особовий склад 35000
Особовий склад
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3687
ББМ
4
Артилерія 771
Артилерія
5
Засоби ППО 101
Засоби ППО
6
РСЗВ 243
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 184
Гелікоптери
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2575
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Легендарний воїн Яшка Циганков... Роман Косенко (позивний - «Яшка Циганков») - доброволець, який бився проти російської окупації з 2014 року. За багаточисленні бойові звитяги нагороджений орденом “Народний Герой”. Загинув у боях під Ізюмом…

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Нескорені
Олександр Мостовий - полковник авіації, військовий льотчик ЗСУ, депутат Миргородської міськради (Полтавська обл.). З перших днів вторгнення б’ється з окупантами у повітрі. Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням... За особисту мужність - Герой України.
Історії звитяг
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21261.44

Binance Coin (BNB)

238.42

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

57.82

Theta (THETA)

1.38

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти