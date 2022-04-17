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"Удар по самолюбию россиян": в Минобороны Австрии прокомментировали уничтожение флагмана "Москва"

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17 апреля, 08:16
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После ликвидации "Москвы" боевые возможности РФ сократились
В мире обсуждают затопление крейсера "Москва"
В мире обсуждают затопление крейсера "Москва" / Фото: Коллаж: Сегодня

Потеря Россией флагмана ЧФ крейсера "Москва" в результате поражения двумя ракетами наземного базирования "Р-360 Нептун", выпущенными ВСУ, стала самой серьезной неудачей армии РФ в ее войне против Украины, считает глава отдела базового планирования в министерстве обороны Австрии генерал-майор Бруно Хофбауэр.

Об этом сообщает издание Oberösterreichische Nachrichten.

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ВМФ России мог сильно недооценить возможности защитников Украины, поэтому оставил крейсер в прибрежных водах, а не в открытом море, отмечает военно-морской эксперт.

Он обратил внимание, что корабли типа "Москва" в первую очередь предназначались для создания противовоздушного щита авианосцев, но являются легкой мишенью вблизи побережья.

"Украинцы нанесли массированный удар по самолюбию россиян, но они преуспели и в стратегическом плане", – сказал Хофбауэр.

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Так, после ликвидации "Москвы" боевые возможности РФ сократились. Эксперт считает, что о морской десантной операции российских войск в районе Одессы в ближайшее время не может быть и речи, учитывая вероятность, что ВСУ заминировали побережье.

Затопление крейсера "Москва" стала вторым случаем уничтожения военного корабля таких размеров со времен Второй мировой войны. В последний раз это произошло 2 мая 1982 года во время Фолклендской войны, когда британская подводная лодка отправила на дно моря аргентинский крейсер "Генерал Бельграно".

После потери РФ единственного крейсера Черноморского флота "Москва" в его составе осталось 6 подводных лодок, 5 фрегатов, 35 кораблей охраны и береговой обороны и 10 десантно-транспортных кораблей.

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Помимо ЧФ, у россиян есть Северный флот (с двумя крейсерами), Тихоокеанский флот (с одним крейсером) и Балтийский флот.

Подробности

  • На борту "Москвы" могли быть ядерные боеголовки, судьба которых пока неизвестна. Президент России Владимир Путин в ярости из-за уничтожения флагмана ЧФ РФ и срывает злобу на своем окружении.
  • Вчера, 14 апреля, в Москве царила необычная активность. Закулисье Кремля пришло в движение сразу после сообщения о блестящей работе ВСУ по уничтожению флагмана черноморского флота России крейсера "Москва".
  • Как пишут британские СМИ, успешная операция ВСУ не только оголила весь ЧФ РФ перед украинскими "Байрактарами" ("Москва" была единственным кораблем этого флота с системой ПВО большого радиуса действия), это еще пошатнуло силовое господство России в Черноморском регионе.

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