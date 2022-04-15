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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

На затонувшем крейсере "Москва" должны быть ядерные боеголовки к крылатым ракетам – журналист

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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15 апреля, 14:53
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Владимир Путин в ярости из-за уничтожения флагмана ЧФ РФ
Владимир Путин в ярости из-за ликвидации флагмана ЧФ РФ
Владимир Путин в ярости из-за ликвидации флагмана ЧФ РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

На борту затопленного в Черном море крейсера "Москва" могли быть ядерные боеголовки, судьба которых пока неизвестна. Президент России Владимир Путин в ярости из-за уничтожения флагмана ЧФ РФ и срывает злобу на своем окружении.

Об этом на канале "Украина 24" в программе "Воєнний щоденик" рассказал журналист Алексей Бурлаков, ссылаясь на собственные источники.

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"Несколько деталей относительно крейсера "Москва". На нем должны быть две ядерные боеголовки к крылатым ракетам. Теоретически они там должны быть, потому что это флагман Черноморского флота... Где они сейчас – мы пока не знаем. Думаю, что и не узнаем", – сказал он.

Бурлаков отметил, что ЧФ РФ максимально "ослеп" без "Москвы". Для россиян непонятно, каким образом украинские ракеты могли преодолеть защиту от системы С300, которой они так гордятся, ведь она должна была прикрывать группировку кораблей.

По словам журналиста, 14 апреля в Севастополь прибыл самолет с руководством военно-морских сил. Они пытались выяснить, что дальше делать с "Москвой" – "оставлять ее в живых информационно или нет".

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"Очень много неподтвержденной информации, источников анонимных и полуанонимных, что вчера был задержан командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов, якобы за потери, понесенные во время атаки", – сообщил Бурлаков.

По его словам, под репрессии также попали офицеры среднего и старшего офицерского состава – они "либо арестованы, либо под домашним арестом, либо исчезли куда-то".

"Путин очень злой из-за крейсера "Москва"… Не думаю, что будет какой-то громкий и мощный ответ. Военные эксперты говорят, что у него нет сил, чтобы ответить быстро. А здесь отвечать по-пацански надо очень быстро, потому что тебе сейчас плюнули в лицо. Поэтому он срывается на своих", – объяснил он.

Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей войск РФ

Уничтоженный украинскими ракетами "Нептун" крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

Ракетный крейсер "Москва", построенный на николаевском заводе в 1979 году, за долги был "передан" РФ по бартеру в 1992 году.

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Разработка и производство одного дивизиона противокорабельных ракет "Нептун" стоили $66 млн, что в 11 раз меньше расчетной стоимости "Москвы".

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