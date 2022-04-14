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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Точный удар по "Москве" лишил весь Черноморский флот России защиты ПВО

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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14 апреля, 21:00
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Уничтожение флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва" оказалось не просто частичной сатисфакцией за вторжение на территорию Украины, но и крупной военной победой, способной существенно ослабить противника.

Об этом написала британская газета The Telegraph.

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Итог успешного удара

По словам военного аналитика, корабль нес 16 крылатых ракет, и вывод его из боевого состава значительно снизит огневую мощь России в Черном море. Также без крейсера "Москва" чорноморський флот России станет весьма уязвимым для ракет и безпилотников противника, поскольку он был единственным российским кораблем, оснащенным системами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф.

Издание пишет, что потеря "Москвы" не полностью изменила доминирование российского флота в Черном море. У России все еще гораздо больше и лучше вооруженных кораблей на театре военных действий, чем у Украины, которая потеряла почти весь свой флот в Крыму в 2014 году. Но Украина сейчас развеяла миф о непобедимости России на море так же уверенно, как и украинская армия на суше.

"Теперь ясно, что российские корабли не могут действовать безнаказанно; что Украина обладает более мощной береговой обороной, чем многие думали; и что высадка морского десанта теперь может быть совершенно невозможной", – резюмирует The Telegraph.

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Что произошло

  • 13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.
  • Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.
  • Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что флагман черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новость, рассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ, простенько ответил: "Она утонула".

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Танки
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ББМ 1968
ББМ
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Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
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БПЛА 134
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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатья), который в 2014-м с женой и 12 детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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