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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

У РФ сильно истощены запасы высокоточных боеприпасов – британская разведка

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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9 мая, 09:16
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Из-за того, что конфликт продолжается дольше, чем ожидала Россия, армия врага стала использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы
У РФ заканчиваются боеприпасы / Коллаж "Сегодня"
У РФ заканчиваются боеприпасы / Коллаж "Сегодня"

Российские запасы высокоточных боеприпасов сильно истощены. Все из-за того, что конфликт продолжается дольше, чем ожидало правительство России. Из-за этого армия РФ использует устаревшие боеприпасы. Также вторжение в Украину выявило, что российские военные не способности наносить крупномасштабные высокоточные удары.

Об этом сообщает британская разведка.

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В начале вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить точечные удары без побочного ущерба. РФ сообщала, что украинские города будут в безопасности от бомбардировок.

Из-за того, что конфликт продолжается дольше, чем ожидала Россия, запасы высокоточных боеприпасов РФ сильно истощены. Армия врага стала использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы. Они менее надежны, менее точны и легче перехватываются.

"Вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить крупномасштабные высокоточные удары. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не заботясь о жертвах среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

Россия ввела в Украину 65% всех своих наземных сил

Россия задействовала в Украине примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Четверть сил, вероятно, выведены из строя.

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Так, по данным разведки, в начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.

"Вполне вероятно, что более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя. Некоторые из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантные войска, пострадали от самых высоких показателей истощения", – говорится в сообщении разведки Британии.

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