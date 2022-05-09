У РФ сильно виснажені запаси високоточних боєприпасів – британська розвідка

Через те, що конфлікт триває довше, ніж очікувала Росія, армія ворога почала використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси

У РФ закінчуються боєприпаси / Колаж "Сьогодні"

Російські запаси високоточних боєприпасів сильно виснажені. Все через те, що конфлікт триває довше, ніж очікував уряд Росії. Через це армія РФ використовує застарілі боєприпаси. Також вторгнення в Україну виявило, що російські військові не здатні завдавати великомасштабних високоточних ударів.

Про це повідомляє британська розвідка.

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На початку вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність завдавати точкових ударів без побічних збитків. РФ повідомляла, що українські міста будуть у безпеці від бомбардувань.

Через те, що конфлікт триває довше, ніж очікувала Росія, запаси високоточних боєприпасів РФ виснажені. Армія ворога стала використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси. Вони менш надійні, менш точні та легше перехоплюються.

"Вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності завдавати великомасштабних високоточних ударів. Росія піддала українські міста та селища інтенсивним та невиборчим бомбардуванням, майже не дбаючи про жертви серед цивільного населення", – йдеться у повідомленні.

Росія ввела в Україну 65% усіх своїх наземних сил

Росія задіяла в Україні приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. Чверть сил, ймовірно, виведено з ладу.

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Так, за даними розвідки, на початку конфлікту Росія задіяла більше 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності.

"Цілком ймовірно, що більше чверті цих частин в даний час виведені з ладу. Деякі з найелітніших частин Росії, у тому числі Повітряно-десантні війська, постраждали від найвищих показників виснаження", – йдеться у повідомленні розвідки Британії.

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