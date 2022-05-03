Вторгнення в Україну ослабило російську армію – розвідка Британії

Відновлення збройних сил Росії посилено санкціями

Путінську армію доведеться відновлювати роками. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 2008 року Росія проводила велику військову модернізацію. Проте вторгнення в Україну значно послабило російську армію.

Про це повідомила розвідка Великої Британії у Twitter.

Реклама

Зазначається, що оборонний бюджет Росії подвоївся у період з 2005 по 2018 рік за рахунок інвестицій у кілька висококласних повітряних, наземних та морських сил та засобів. З 2008 року це підкріплювало велику програму військової модернізації New Look.

Однак модернізація свого фізичного обладнання не дозволила Росії домінувати над Україною. Невдачі як у стратегічному плануванні, так і в оперативному виконанні позбавили її можливості перетворити чисельну силу на вирішальну перевагу.

"Російська армія зараз значно слабша як матеріально, так і концептуально, внаслідок вторгнення в Україну. Відновлення від цього буде посилено санкціями. Це вплине на здатність Росії розгортати звичайні збройні сили", – стверджує британська розвідка.

Реклама

Росія ввела в Україну 65% усіх своїх наземних сил

Росія задіяла в Україні приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. Чверть сил, ймовірно, виведено з ладу.

Так, за даними розвідки, на початку конфлікту Росія задіяла більше 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності.

"Цілком ймовірно, що більше чверті цих частин у даний час виведені з ладу. Деякі з найелітніших частин Росії, у тому числі Повітряно-десантні війська, постраждали від найвищих показників виснаження", – йдеться у повідомленні розвідки Британії.

Раніше ми писали: