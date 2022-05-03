Вторжение в Украину ослабило российскую армию – разведка Британии

Восстановление вооруженных сил России усугублено санкциями

Путинскую армию придется восстанавливать годами. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 2008 года Россия проводила обширную военную модернизацию. Однако вторжение в Украину значительно ослабило российскую армию.

Об этом сообщила разведка Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что оборонный бюджет России удвоился в период с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в несколько высококлассных воздушных, наземных и морских сил и средств. С 2008 года это подкрепляло обширную программу военной модернизации New Look.

Однако модернизация своего физического оборудования не позволила России доминировать над Украиной. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении лишили ее возможности превратить численную силу в решающее преимущество.

"Российская армия сейчас значительно слабее как материально, так и концептуально, в результате вторжения в Украину. Восстановление от этого будет усугублено санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать обычные вооруженные силы", – утверждает британская разведка.

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Россия ввела в Украину 65% всех своих наземных сил

Россия задействовала в Украине примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Четверть сил, вероятно, выведены из строя.

Так, по данным разведки, в начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.

"Вполне вероятно, что более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя. Некоторые из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантные войска, пострадали от самых высоких показателей истощения", – говорится в сообщении разведки Британии.

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