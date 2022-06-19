Тюрьму "ЛНР" променял на плен: мобилизованный зэк из Луганска продержался на фронте три дня

Боевик сдался Вооруженным силам Украины

Пленный был трижды приговорен к заключению. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают мобилизовать в свои ряды, в частности, и "вояк" из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Стало известно, что один из пленных из "ЛНР" ушел воевать против Украины, чтобы не сидеть в тюрьме за воровство. Он был трижды приговорен к заключению: дважды за ограбление, один раз – за нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщила в Telegram СБУ.

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Что известно

Как отмечается, когда в 2021 году пленный снова совершил правонарушения, то получил предложение – сесть в тюрьму в четвертый раз или подписать контракт на службу у боевиков. В СБУ заявили, что в июле 2021 года преступник стал в ряды "народной милиции ЛНР".

"С началом полномасштабного вторжения России в Украину его отправили на фронт. Правда, "вояка" большинство времени провел под стражей в комендатуре, поскольку его поймали на пьянстве. А в конце мая оккупанты мобилизовали все "резервы", чтобы захватить Северодонецк. Поэтому и этого боевика освободили из-под стражи", – указали в СБУ.

В то же время через три дня боев он сдался в плен Вооруженным силам Украины.

"Это не наша война, продолжать ее нет смысла", – заявил пленный.

Как сообщается, в настоящее время он дает показания СБУ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей телеканала "Russia today", задержала корректировщика ракетных обстрелов в Одесской области и установила боевика, организовавшего вражеские блокпосты в Харьковской области.