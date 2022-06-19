В'язницю "ЛНР" проміняв на полон: мобілізований зек із Луганська протримався на фронті три дні

Бойовик здався Збройним силам України

Полонений був тричі засуджений до ув'язнення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують мобілізувати до своїх лав, зокрема, і "вояків" із так званих "ДНР" і "ЛНР". Стало відомо, що один із полонених із "ЛНР" пішов воювати проти України, щоб не сидіти в тюрмі за крадіжку. Він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі за пограбування, один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомила в Telegram СБУ.

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Що відомо

Як зазначається, коли у 2021 році полонений знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію – сісти в тюрму вчетверте або підписати контракт на службу в бойовиків. У СБУ заявили, що в липні 2021 року злочинець став до лав "народної міліції ЛНР".

"З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну його відправили на фронт. Щоправда, "вояк" більшість часу провів під вартою в комендатурі, оскільки його спіймали на пияцтві. А наприкінці травня окупанти мобілізували всі "резерви", щоб захопити Сєвєродонецьк. Тож і цього бойовика звільнили з-під варти", – вказали в СБУ.

Водночас через 3 дні боїв він здався в полон Збройним силам України.

"Це не наша війна, продовжувати її немає сенсу", – заявив полонений.

Як повідомляється, наразі він дає свідчення СБУ.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що СБУ повідомила про підозру одному з керівників телеканалу "Russia today", затримала коригувальника ракетних обстрілів на Одещині та встановила бойовика, який організував ворожі блокпости в Харківській області.