"Тут и "ДНР" с "ЛНР" враги России". Захватчики мечтают сбежать из Украины – перехват ГУР

Оккупанты массово боятся идти в бой против украинской армии

Оккупанты мечтают сбежать с войны в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты массово стали осознавать, что их страна их обманула, отправив воевать против Украины. В новом перехвате телефонного разговора оккупант жалуется жене на ужасы войны и обман со стороны своего командования. Также россиянин подтвердил, что основная цель войны – если не украсть, то хотя бы заработать денег.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

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В разговоре с супругой оккупант признает, что российские солдаты начали бунтовать.

"10 числа снова зарплата придет, ну и опять нас на… (обманут). Как всегда. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на… (обманули). Здесь уже реально бунт начался. И 80% даже в бой не идут. И мы в бой не идем. Я на стройке больше зарабатываю", – сказал он.

Также россиянин подтвердил огромные потери во многих подразделениях оккупантов:

"Друзей потерял многих. 15-ю самарскую бригаду вообще раз… (разбили) в г… (вдребезги). Просто одни трупы. Я такое увидел – это страшно. Молодые ребята. Я здоровый мужик – схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз".

Объясняет, что на этой войне вообще нельзя никому доверять:

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"Здесь все враги. Нет такого, чтобы "ЛНР", "ДНР" были за Россию. Них…(ничего) подобного. Все враги".

В конце концов, он приходит к выводу, что больше не хочет так жить: "Контракт закончится, вернусь и просто уволюсь".

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