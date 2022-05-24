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Пушечное мясо из "ДНР" публично обвинило Пушилина (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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24 мая, 10:20
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От главаря самопровозглашенной "республики" потребовали письменный ответ на свои требования
Боевики "ДНР" взбунтовались против Дениса Пушилина.
Боевики "ДНР" взбунтовались против Дениса Пушилина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Третий стрелковый батальон так называемой "ДНР" записал к главарю оккупированной территории Денису Пушилину видеообращение, выразив недовольство и заявив о ряде требований. Оккупанты возмущаются, что их мобилизовали без медосмотра и бросили в самые горячие точки. Хотя призывникам из "ДНР" красноречиво обещали, что они будут восстанавливать порядок на "освобожденных" территориях.

Видеообращение опубликовал Telegram-канал "Сегодня".

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Оккупанты уточнили, что претензии предъявляют мобилизованные с 23 февраля по настоящее время.

Они жалуются, что их отправили на войну без прохождения обязательного медобследования. Многие мобилизованные имеют острые хронические заболевания.

Кроме того, с 13 марта их бросили на передовые позиции в городе Мариуполь. По состоянию на 23 мая, выжить удалось 60% личного состава Третьего стрелкового батальона. После чего их перебросили на территорию "другого государства", а именно "ЛНР".

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Также "военнослужащие" пожаловались, что морально и физически истощены и из-за этого не могут выполнять боевые задачи.

Оккупанты потребовали вернуть их подразделение на "территорию ДНР", в место постоянной дислокации. Также они требуют провести ротацию и убрать их с мест ожесточенных боев, перебросив на охрану "государственных объектов". Кроме того, они попросили о демобилизации.

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От Пушилина потребовали предоставить ответ в письменном виде.

Кстати, в разговорах между собой дончане красноречиво называют главаря Пушилина так – петушилин или же пенис душилин.

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Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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