Трупы мирных жителей вдоль трасс – что происходит в освобожденной Киевской области (фото, видео)

В населенных пунктах лежат тела безоружных мужчин и обнаженных женщин, которых россияне хотели сжечь

Войска РФ убивали мирных людей / Коллаж "Сегодня"

У трассы в 20 километрах от Киевалежат тела мирных жителей, которых убили российские военные. Некоторых оккупанты пытались сжечь людей прямо на обочине.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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На дороге под одеялом тела четыре-пять обнаженных женщин. Россияне пытались сжечь их прямо на обочине.

Женщины, которых убили оккупанты в Киевской области. Фото: министерство обороны Украины

В Буче на улице лежат мертвые и безоружные люди со связанными руками, которых солдаты РФ застрелили, пишет Инсайдер Украина.

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Безоружные мирные жители, которых застрелили солдаты РФ в Буче. Фото: Инсайдер Украина

"Так выглядят украинские города, освобожденные от российской "армии". Каждый, причастный к этому, будет гореть в аду. Уроды", – говорится в сообщении.

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Киевская область свободна от российских оккупантов

Украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских оккупантов. Некоторые города и села были под контролем военных России месяц.

Сейчас на местах работают пиротехники, которые начинают разминировать территории. Они будут очищать города от опасных предметов и боеприпасов.

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