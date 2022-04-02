Трупы мирных жителей вдоль трасс – что происходит в освобожденной Киевской области (фото, видео)

У трассы в 20 километрах от Киевалежат тела мирных жителей, которых убили российские военные. Некоторых оккупанты пытались сжечь людей прямо на обочине.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
На дороге под одеялом тела четыре-пять обнаженных женщин. Россияне пытались сжечь их прямо на обочине.
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В Буче на улице лежат мертвые и безоружные люди со связанными руками, которых солдаты РФ застрелили, пишет Инсайдер Украина.
"Так выглядят украинские города, освобожденные от российской "армии". Каждый, причастный к этому, будет гореть в аду. Уроды", – говорится в сообщении.
Киевская область свободна от российских оккупантов
Украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских оккупантов. Некоторые города и села были под контролем военных России месяц.
Сейчас на местах работают пиротехники, которые начинают разминировать территории. Они будут очищать города от опасных предметов и боеприпасов.