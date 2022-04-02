Киевская область свободна от российских оккупантов

Некоторые города и села были под контролем военных России месяц

В Киевской области больше нет армии РФ / Коллаж "Сегодня"

Украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских оккупантов.

Об этом сообщает заместитель Министра обороны Украины Анны Маляр.

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На данный момент российских военных на территории Киевской области нет.

Безопасно ли возвращаться домой?

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины освободили города в Киевской области, их жителям возвращаться рано. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"ВСУ освобождают населенные пункты Киевской области от оккупантов. Это отличные новости. Но возвращаться в города еще рано", — отметил Кулеба.

В настоящее время будут продолжены работы по восстановлению газоснабжения, воды, электричества и разминированию.

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