Київська область вільна від російських окупантів

Деякі міста та села були під контролем військових Росії місяць

У Київській області більше немає армії РФ / Колаж "Сьогодні"

Українські військові звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських окупантів.

Про це повідомляє заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

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Наразі російських військових на території Київської області немає.

Чи безпечно повертатися додому?

Попри те, що Збройні сили України звільнили міста в Київській області, їхнім мешканцям повертатися зарано. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"ЗСУ звільняють населені пункти Київщини від окупантів. Це чудові новини. Але повертатися в міста ще рано", — зазначив Кулеба.

Нині триватимуть роботи щодо відновлення газопостачання, води, електрики та розмінування.

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