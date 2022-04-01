Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

В Киеве задержали мужчину, который сливал фото ракетных ударов в Сеть

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 18:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нарушителю грозит от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества
Мужчина публиковал фото последствий от ракетных ударов / Коллаж "Сегодня"
Мужчина публиковал фото последствий от ракетных ударов / Коллаж "Сегодня"

В Киеве мужчина распространял информацию о разрушенных объектах от ракетных ударов и нецензурно высказывался по поводу работы военных, защищающих территорию Украины. Нарушителя задержали.

Об этом сообщает полиция Украины.

Реклама

Детали

Мужчину с помощью телеграмм-канала выкладывал фото ракетных ударов по зданиям и объектам инфраструктуры. Правоохранители установили личность злоумышленника, а также провели обыск у него дома.

Деньги и техника мужчины, который распространял информацию о разрушенных объектах от ракетных ударов. Фото: полиция Украины
Деньги и техника мужчины, который распространял информацию о разрушенных объектах от ракетных ударов. Фото: полиция Украины

"Фигурантом оказался 30-летний уроженец Мариуполя, временно проживающий в Киеве. Во время проведения обыска по месту его проживания мы обнаружили и изъяли 103 тысяч российских рублей, четыре ноутбука, пять мобильных телефонов, фотоаппарат, жесткий диск, флеш-накопители разного типа, бинокль дальностью тысяча метров и блокноты с записями. Изъятые вещи направлены на проведение экспертного исследования" - сообщили в полиции.

Реклама

Как накажут нарушителя

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

За совершенное злоумышленнику грозит от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Во Львове арестовали блогера-сепаратиста по подозрению в госизмене

Во Львове сообщили о подозрении в государственной измене блогеру, который поддерживал агрессию РФ против Украины. Используя СМИ, изменник поддерживал преступные действия страны-агрессора. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн грн.

Реклама

Zaxid.net сообщает, что речь идет о 33-летнем блогере Глебе Ляшенко.

По данным "Детектор медіа", Ляшенко оправдывал вторжение РФ в Украину. Он писал: "восемь лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина восемь лет отказывалась. И вот результат".

Блогер также предлагал Украине капитулировать, а ответственность за убитых оккупантами украинцев возложить на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 12:00 1 апреля
1
Личный состав 17700
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 131
Вертолеты
4
Танки 625
Танки
5
ББМ 1751
ББМ
6
Артиллерия 316
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 96
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 85
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1220
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Полковник Баранюк Владимир – командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая сейчас защищает Мариуполь. Организовал круговую оборону города-героя. Благодаря его профессионализму не допустили прорыва боевых порядков. За личное мужество и эффективные действия по отражению атак врага получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Игорь Сухих - ветеран АТО, доброволец теробороны; мастер спорта международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою - чемпион Европы и мира. С первых дней вторжения пошел защищать родной Ирпень. Рискуя жизнью, спас более 20 земляков, погиб в неравном бою недалеко от своего дома.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять