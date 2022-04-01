В Киеве задержали мужчину, который сливал фото ракетных ударов в Сеть

Нарушителю грозит от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества

Мужчина публиковал фото последствий от ракетных ударов / Коллаж "Сегодня"

В Киеве мужчина распространял информацию о разрушенных объектах от ракетных ударов и нецензурно высказывался по поводу работы военных, защищающих территорию Украины. Нарушителя задержали.

Об этом сообщает полиция Украины.

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Детали

Мужчину с помощью телеграмм-канала выкладывал фото ракетных ударов по зданиям и объектам инфраструктуры. Правоохранители установили личность злоумышленника, а также провели обыск у него дома.

Деньги и техника мужчины, который распространял информацию о разрушенных объектах от ракетных ударов. Фото: полиция Украины

"Фигурантом оказался 30-летний уроженец Мариуполя, временно проживающий в Киеве. Во время проведения обыска по месту его проживания мы обнаружили и изъяли 103 тысяч российских рублей, четыре ноутбука, пять мобильных телефонов, фотоаппарат, жесткий диск, флеш-накопители разного типа, бинокль дальностью тысяча метров и блокноты с записями. Изъятые вещи направлены на проведение экспертного исследования" - сообщили в полиции.

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Как накажут нарушителя

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

За совершенное злоумышленнику грозит от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Во Львове арестовали блогера-сепаратиста по подозрению в госизмене

Во Львове сообщили о подозрении в государственной измене блогеру, который поддерживал агрессию РФ против Украины. Используя СМИ, изменник поддерживал преступные действия страны-агрессора. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн грн.

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Zaxid.net сообщает, что речь идет о 33-летнем блогере Глебе Ляшенко.

По данным "Детектор медіа", Ляшенко оправдывал вторжение РФ в Украину. Он писал: "восемь лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина восемь лет отказывалась. И вот результат".

Блогер также предлагал Украине капитулировать, а ответственность за убитых оккупантами украинцев возложить на президента Украины Владимира Зеленского.

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