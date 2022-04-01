ВСУ заблокировали продвижение оккупантов к Киеву – список подконтрольных районов

Наши ангелы-хранители

Игорь Сухих - ветеран АТО, доброволец теробороны; мастер спорта международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою - чемпион Европы и мира. С первых дней вторжения пошел защищать родной Ирпень. Рискуя жизнью, спас более 20 земляков, погиб в неравном бою недалеко от своего дома.