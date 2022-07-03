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Том Купер назвал причину ракетных ударов России по гражданским объектам (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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3 июля, 23:04
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Аналитик отмечает, что высокоточное оружие у России подходит к концу
Том Купер дал интервью Олегу Панюте
Том Купер дал интервью Олегу Панюте / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 3 июля, в эфире YouТube-канала "Украина 24" в программе "Поясняє Панюта" был военный аналитик из Австрии Том Купер. В частности, он рассказал, как оккупанты изменили тактику боевых действий и почему российские ракеты все чаще летят в украинские гражданские объекты.

Ситуация на фронте

Военный эксперт рассказал, как он оценивает ход войны:

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"В начале Россия хотела сделать все очень быстро. И завоевать как можно больше территории Украины. И сменить правительство в Украине в свое. Однако это оказалось невозможным. В апреле-мае Россия изменила свою стратегию – "только помочь Донецку и Луганску", и захватывает территории по 5-10 километров, делает это маленькими шагами, они сконцентрировали свои войска, обновили их резервистами и добровольцами и бросили в бой на линии огня. Это локализовало события. Следующий раунд – это железнодорожный узел. Потому что железная дорога очень важна для российской логистики. И им важно взять под контроль одну за другой железнодорожные станции. Вот что происходит последние два месяца. И это то, что изменилось".

Ракетные удары по Украине

Том Купер прокомментировал ракетные обстрелы украинских городов и рассказал, как РФ выбирает цели атаки:

"Первые три месяца российские воздушные силы использовали ракеты на дальности тысяча километров. И выбирали специальные цели, как-то военные объекты, дамбы, специфические заводы, нефтяные объекты, АЗС. Затем, когда НАТО начало поставлять оружие Украине, Россия начала пытаться бить по этим поставкам. Это не только оружие, это также амуниция и другое, поставляемое по железной дороге с запада Украины к востоку. Россия поставила цель не допустить этих поставок".

По его словам, проблема российских крылатых ракет в том, что они используют авионику, сделанную на Западе.

"Они последние 8 лет поставляли эту авионику контрабандой. Но из-за давления Путина – как можно быстрее добиться успеха – у них кончились эти ракеты, именно большой дальности. Так что сейчас они пытаются заменить эти ракеты другими старыми ракетами. У них есть ракеты на дальность 500 километров, и даже меньше. Они также менее точны. И цели, которые вы можете видеть за последние дни – Николаев, Киев – у них была задача ударить по определенным заводам, занимающимся производством или ремонтом техники и прочее. Но эти ракеты, которые они используют, не слишком точные, они могут промахнуться на дистанцию до 600 до 800 метров", – пояснил эксперт.

Как отметил Купер, головка ракеты ищет цели с наибольшей протяженностью в секторе:

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"Это означает самые большие дома, самые длинные здания, как в случае в Кременчуге – завод с большой металлической крышей. Потому что эта металлическая крыша большой зоны торгового центра в Кременчуге излучает больше энергии для поиска головки ракеты, чем здания вокруг. Так что они имеют целью военные объекты, но снова и снова ударяют по гражданским объектам. В случае России – это нормально, ведь они не очень заботятся, нет ответственных за это. Итак, если какие-то гражданские погибнут – ну что ж, неудача".

Ракетные обстрелы украинских городов

Российские оккупанты в ночь на 1 июля ударили по Одесской области самолетами стратегической авиации. В Сергеевке Белгород-Днестровского района одна ракета попала в 9-этажное здание, вторая – в базу отдыха.

В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд на 9 этажей. Удар был такой силы, что выбило окна в соседних домах. В результате атаки по меньшей мере 20 человек погибли, 38 были ранены.

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27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Удар пришелся в торговый центр "Амстор", где в то время находилось много посетителей. В результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали.

В свою очередь, экс-глава МВД Арсен Аваков назвал города, которые защитят от российских ракет новой системой ПРО.

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