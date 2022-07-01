Аваков назвал города, которые защитят от российских ракет новой системой ПРО

Как отметил экс-глава МВД, украинские города должны быть защищены от ракетных атак не хуже, чем Вашингтон

Арсен Аваков заявил, что все крупные города должны быть защищены системой ПРО / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад даст Украине средства противоракетной обороны, которые позволят защитить от ракетных ударов в первую очередь Киев, Харьков, Львов и другие крупнейшие города.

Об этом рассказал экс-министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Как заявил экс-министр, противоракетной обороны "как таковой у нас вообще нет, у нас есть ПВО общего плана, которая настроена на нечто иное".

"Вернемся к саммиту НАТО, когда принято решение о поставке в Украину, в том числе, новейших систем противоракетной обороны. Это не произойдет прямо завтра, но уже скоро... Ближайшая стратегия наша – все крупные города должны быть защищены системой противоракетной обороны, помимо ПВО – так, как защищен Вашингтон, Белый дом... Это должно быть возле каждого города, в первую очередь тех, которые самые атакуемые. Харьков, Днепр, Львов, Киев, Запорожье – крупнейшая сеть городов, которые подвергаются сейчас атакам, должна быть защищена", – подчеркнул он.

Аваков также отметил, что оккупанты вновь начали обстреливать Харьков ракетами, помимо обычной артиллерии.

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"Харьков обстреливают, артиллерия достает, но чуть-чуть, скраю. В Харькове опять вернулись к ракетным обстрелам. Ракетами обстреливают со стороны Белгорода и Белгородской области. Обстреливают и "Искандерами", и "Точками У", обстреливают старыми ракетами Х-22 с самолетов, которые русские теперь используют. Каждый день от 6 до 8 ракет", – сказал экс-глава МВД.

По его словам, такие города как Киев и Днепр находятся внутри страны, поэтому там "есть чуть-чуть больше времени реагировать для ПВО". В случае с Харьковом времени для реагирования очень мало.

Комплекс NASAMS для Украины

Вашингтон объявил о планах закупить для ВСУ зенитный ракетный комплекс NASAMS, являющийся совместной американо-норвежской разработкой компаний Raytheon и Kongsberg.

NASAMS хорош тем, что его дальнобойные ракеты "земля-воздух" AIM-120 AMRAAM могут уничтожать цели на расстоянии до 15-25 км. Путем установки специально адаптированной версии ракеты AMRAAM-ER в современной версии NASAMS-3 декларируется возможность уничтожения целей на дальности до 40 км и на высоте до 20 км. Более того, этот ЗРК может использоваться не только для уничтожения аэродинамических целей, таких как самолеты или крылатые ракеты, но и баллистических ракет типа "Искандер" и "Точка-У".

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В случае получения ЗРК NASAMS Украина сможет значительно повысить возможности противовоздушной обороны. В частности, благодаря NASAMS возможно надежно прикрыть важные объекты и города от удара авиации, как и уничтожать крылатые ракеты.