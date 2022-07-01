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Аваков назвал города, которые защитят от российских ракет новой системой ПРО

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 июля, 20:01
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Как отметил экс-глава МВД, украинские города должны быть защищены от ракетных атак не хуже, чем Вашингтон
Арсен Аваков заявил, что все крупные города должны быть защищены системой ПРО
Арсен Аваков заявил, что все крупные города должны быть защищены системой ПРО / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад даст Украине средства противоракетной обороны, которые позволят защитить от ракетных ударов в первую очередь Киев, Харьков, Львов и другие крупнейшие города.

Об этом рассказал экс-министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Как заявил экс-министр, противоракетной обороны "как таковой у нас вообще нет, у нас есть ПВО общего плана, которая настроена на нечто иное".

"Вернемся к саммиту НАТО, когда принято решение о поставке в Украину, в том числе, новейших систем противоракетной обороны. Это не произойдет прямо завтра, но уже скоро... Ближайшая стратегия наша – все крупные города должны быть защищены системой противоракетной обороны, помимо ПВО – так, как защищен Вашингтон, Белый дом... Это должно быть возле каждого города, в первую очередь тех, которые самые атакуемые. Харьков, Днепр, Львов, Киев, Запорожье – крупнейшая сеть городов, которые подвергаются сейчас атакам, должна быть защищена", – подчеркнул он.

Аваков также отметил, что оккупанты вновь начали обстреливать Харьков ракетами, помимо обычной артиллерии.

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"Харьков обстреливают, артиллерия достает, но чуть-чуть, скраю. В Харькове опять вернулись к ракетным обстрелам. Ракетами обстреливают со стороны Белгорода и Белгородской области. Обстреливают и "Искандерами", и "Точками У", обстреливают старыми ракетами Х-22 с самолетов, которые русские теперь используют. Каждый день от 6 до 8 ракет", – сказал экс-глава МВД.

По его словам, такие города как Киев и Днепр находятся внутри страны, поэтому там "есть чуть-чуть больше времени реагировать для ПВО". В случае с Харьковом времени для реагирования очень мало.

Комплекс NASAMS для Украины

Вашингтон объявил о планах закупить для ВСУ зенитный ракетный комплекс NASAMS, являющийся совместной американо-норвежской разработкой компаний Raytheon и Kongsberg.

NASAMS хорош тем, что его дальнобойные ракеты "земля-воздух" AIM-120 AMRAAM могут уничтожать цели на расстоянии до 15-25 км. Путем установки специально адаптированной версии ракеты AMRAAM-ER в современной версии NASAMS-3 декларируется возможность уничтожения целей на дальности до 40 км и на высоте до 20 км. Более того, этот ЗРК может использоваться не только для уничтожения аэродинамических целей, таких как самолеты или крылатые ракеты, но и баллистических ракет типа "Искандер" и "Точка-У".

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В случае получения ЗРК NASAMS Украина сможет значительно повысить возможности противовоздушной обороны. В частности, благодаря NASAMS возможно надежно прикрыть важные объекты и города от удара авиации, как и уничтожать крылатые ракеты.

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