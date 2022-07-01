Аваков назвав міста, які захистять від російських ракет новою системою ПРО

Як зазначив ексглава МВС, українські міста мають бути захищені від ракетних атак не гірше, ніж Вашингтон

Арсен Аваков заявив, що всі великі міста мають бути захищені системою ПРО / Фото: Колаж: Сьогодні

Захід дасть Україні засоби протиракетної оборони, які дозволять захистити від ракетних ударів насамперед Київ, Харків, Львів та інші найбільші міста

Про це розповів ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Як заявив ексміністр, протиракетної оборони "як такої у нас взагалі немає, у нас є ППО загального плану, яка налаштована на щось інше".

"Повернімося до саміту НАТО, коли прийнято рішення про постачання в Україну, зокрема новітніх систем протиракетної оборони. Це не відбудеться прямо завтра, але вже скоро... Найближча стратегія наша – усі великі міста мають бути захищені системою протиракетної оборони, окрім ППО – так, як захищений Вашингтон, Білий дім... Це має бути біля кожного міста, насамперед тих, які найбільше атаковані. Харків, Дніпро, Львів, Київ, Запоріжжя – найбільша мережа міст, які зазнають зараз атак, має бути захищена", – наголосив він.

Аваков також зазначив, що окупанти знову почали обстрілювати Харків ракетами, окрім звичайної артилерії.

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"Харків обстрілюють, артилерія дістає, але трохи, скраю. У Харкові знову повернулися до ракетних обстрілів. Ракетами обстрылюють з боку Бєлгорода та Бєлгородської області. Обстрілюють і "Іскандерами", і "Точками У", обстрілюють старими ракетами Х-22 з літаків, які росіяни тепер використовують. Щодня від 6 до 8 ракет", – сказав ексглава МВС.

За його словами, такі міста як Київ та Дніпро знаходяться всередині країни, тому там "є трохи більше часу реагувати для ППО". Що стосується Харкова, часу для реагування дуже мало.

Комплекс NASAMS для України

Вашингтон оголосив про плани закупити для ЗСУ зенітний ракетний комплекс NASAMS, що є спільною американо-норвезькою розробкою компаній Raytheon та Kongsberg.

NASAMS хороший тим, що його далекобійні ракети "земля-повітря" AIM-120 AMRAAM можуть знищувати цілі на відстані до 15-25 км. Шляхом встановлення спеціально адаптованої версії ракети AMRAAM-ER у сучасній версії NASAMS-3 декларується можливість знищення цілей на дальності до 40 км та на висоті до 20 км. Більш того, цей ЗРК може використовуватися не тільки для знищення аеродинамічних цілей, таких як літаки або крилаті ракети, а й балістичних ракет типу "Іскандер" та "Точка-У".

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У разі отримання ЗРК NASAMS Україна зможе значно підвищити можливості протиповітряної оборони. Зокрема, завдяки NASAMS можна надійно прикрити важливі об'єкти та міста від удару авіації, так і знищувати крилаті ракети.