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Том Купер назвав причину ракетних ударів Росії по цивільних об'єктах (відео)

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3 липня, 23:04
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Аналітик зазначає, що високоточна зброя у Росії закінчується
Том Купер дав інтерв'ю Олегу Панюті
Том Купер дав інтерв'ю Олегу Панюті / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 3 липня, в ефірі YouТube-каналу "Україна 24" у програмі "Пояснює Панюта" був військовий аналітик з Австрії Том Купер. Зокрема, він розповів, як окупанти змінили тактику бойових дій і чому російські ракети все частіше летять в українські цивільні об'єкти.

Ситуація на фронті

Військовий експерт розповів, як він оцінює перебіг війни:

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"На початку Росія хотіла зробити все дуже швидко. І завоювати якомога більше території України. І змінити уряд в Україні на свій. Однак це виявилось неможливим. У квітні-травні Росія змінила свою стратегію – "тільки допомогти Донецьку та Луганську", і захоплює території по 5-10 кілометрів, робить це маленькими кроками. Вони сконцентрували свої війська, що мали, обновили їх резервістами та добровольцями і кинули в бій на лінії вогню. Це локализувало події. Наступний раунд – це залізничний вузол. Тому що залізниця дуже важлива для російської логістики. І їм важливо взяти під контроль одну за одною залізничні станції. Ось що відбувається останні два місяці. І це те, що змінилось".

Ракетні удари по Україні

Том Купер прокоментував ракетні обстріли українських міст і розповів, як РФ обирає цілі атак:

"Перші три місяці російські повітряні сили використовували ракети на дальности тисяча кілометрів. І обирали спеціальні цілі, як-то військові об'єкти, дамби, специфічні заводи, нафтові об'єкти, АЗС. Потім, коли НАТО почало постачати зброю Україні, Росія почала намагатися бити по цим постачанням. Це не тільки зброя, це також амуніція та інше, що постачається залізницею із заходу України до сходу. Росія поставила за ціль не допустити цих постачань".

За його словами, проблема російських крилатих ракет в тому, що вони використовують авіоніку, зроблену на Заході.

"Вони останні 8 років постачали цю авіоніку контрабандою. Але через тиск Путіна – якомога швидше досягти успіху – у них скінчились ці ракети, саме далекої дальності. Так що зараз вони намагаються замінити ці ракети іншими старими ракетами. У них є ракети на дальність 500 кілометрів, і навіть менше. Вони також менш точні. І цілі, які ви можете бачити в останні дні – Миколаїв, Київ – у них була задача вдарити по певним заводам, які займаються виробництвом або ремонтом техніки і таке інше. Але ці ракети, які вони використовують не надто точні, вони можуть схибити на дистанцію до 600 до 800 метрів", – пояснив експерт.

Як зазначив Купер, головка ракети шукає цілі з найбільшою протяжністю у секторі:

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"Це означає найбільші будинки, найдовші будівлі, як у випадку у Кременчуку – завод з великим металевим дахом. Тому що цей металевий дах великої зони торговельного центру у Кременчуці випромінює більше енергії для пошуку головки ракети, ніж будівлі навколо. Так що вони мають на меті військові об'єкти, але знову і знову вдаряють по цивільним об'єктам. У випадку Росії – це нормально, адже вони не дуже піклуються, немає відповідальних за це. Тож, якщо якісь цивільні загинуть – ну що ж, невдача".

Ракетні обстріли українських міст

Російські окупанти в ніч проти 1 липня вдарили по Одеській області літаками стратегічної авіації. У Сергіївці Білгород-Дністровського району одна ракета влучила в 9-поверхову будівлю, друга – в базу відпочинку.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під'їзд на 9 поверхів. Удар був такої сили, що вибило вікна у сусідніх будинках. Внаслідок атаки щонайменше 20 людей загинуло, 38 було поранено.

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27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Удар припав у торговельний центр "Амстор", де в той час перебувало багато відвідувачів. Внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало.

Своєю чергою, ексглава МВС Арсен Аваков назвав міста, які захистять від російських ракет новою системою ПРО.

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