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США выделят Украине $1 миллиард и примут 100 тысяч беженцев

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25 марта, 22:36
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Украина получит очередную помощь от Штатов
Байден отметил, что деньги будут направлены на беженцев и пострадавших в результате войны России против Украины/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Байден отметил, что деньги будут направлены на беженцев и пострадавших в результате войны России против Украины/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что страна выделит 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам и пострадавшим от войны с Россией

Об этом Байден сообщил в Twitter.

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Подробности

В пятницу, 25 марта, в Польше состоялся брифинг Джо Байдена о гуманитарной помощи на вторжение России в Украину.

"Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительный 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь", — написал президент США.

Он отметил, что его страна готова "пригласить до 100 000 украинцев и других, которые спасаются от российской агрессии".

Роль Байдена

  • Во время встречи с прессой в Брюсселе после заседания НАТО Байден заявил, что расчет президент России Владимира Путина на раскол в Североатлантическом альянсе не оправдался, и сейчас НАТО сплоченно как никогда раньше.
  • По итогам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО, который состоялся в Брюсселе, было решено оказать Украине помощь в борьбе с биологической, химической, радиологической и ядерной угрозой.
  • Президент США Джозеф Байден раскрыл вариант, при котором войска НАТО могут ввязаться в войну с Россией, развязанную Кремлем в Украине 24 февраля. К сожалению, при этом варианте граждане Украины должны пострадать еще больше.

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