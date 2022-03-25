США виділять Україні $1 мільярд та приймуть 100 тисяч біженців

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байдензаявив, що країна виділить 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям і постраждалим від війни з Росією.
Про це Байден повідомив у Twitter.
Деталі
У п'ятницю, 25 березня, у Польщі відбувся брифінг Джо Байдена про гуманітарну допомогу на вторгнення Росії в Україну.
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"Сполучені Штати готові надати додатковий 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу", — написав президент США.
Він зазначив, що його країна готова "запросити до 100 000 українців та інших, які рятуються від російської агресії".
Роль Байдена
- Під час зустрічі з пресою в Брюсселі після засідання НАТО Байден заявив, що розрахунок президента Росії Володимира Путіна на розкол у Північноатлантичному альянсі не виправдався, і зараз НАТО згуртовано як ніколи раніше.
- За підсумками позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО, що відбувся у Брюсселі, було вирішено надати Україні допомогу у боротьбі з біологічною, хімічною, радіологічною та ядерною загрозою.
- Президент США Джозеф Байден розкрив варіант, за якого війська НАТО можуть вплутатися у війну з Росією, розв'язану Кремлем в Україні 24 лютого. На жаль, при цьому варіанті громадяни України мають постраждати ще більше.