США виділять Україні $1 мільярд та приймуть 100 тисяч біженців

Україна отримає чергову допомогу від Штатів

Байден зазначив, що гроші будуть спрямовані на біженців та постраждалих внаслідок війни Росії проти України/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байдензаявив, що країна виділить 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям і постраждалим від війни з Росією.

Про це Байден повідомив у Twitter.

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Деталі

У п'ятницю, 25 березня, у Польщі відбувся брифінг Джо Байдена про гуманітарну допомогу на вторгнення Росії в Україну.

"Сполучені Штати готові надати додатковий 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу", — написав президент США.

Він зазначив, що його країна готова "запросити до 100 000 українців та інших, які рятуються від російської агресії".

Роль Байдена

Під час зустрічі з пресою в Брюсселі після засідання НАТО Байден заявив, що розрахунок президента Росії Володимира Путіна на розкол у Північноатлантичному альянсі не виправдався, і зараз НАТО згуртовано як ніколи раніше .

. За підсумками позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО, що відбувся у Брюсселі, було вирішено надати Україні допомогу у боротьбі з біологічною, хімічною, радіологічною та ядерною загрозою.

з біологічною, хімічною, радіологічною та ядерною загрозою. Президент США Джозеф Байден розкрив варіант, за якого війська НАТО можуть вплутатися у війну з Росією, розв'язану Кремлем в Україні 24 лютого. На жаль, при цьому варіанті громадяни України мають постраждати ще більше.

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