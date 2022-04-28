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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

США приготовили ответ Путину за ядерный удар по Украине – Хара

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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28 апреля, 00:49
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Удар по Украине заденет страны НАТО
Владимир Путин (слева) и Александр Хара (справа). Фото: коллаж "Сегодня", novoeizdanie.com
Владимир Путин (слева) и Александр Хара (справа). Фото: коллаж "Сегодня", novoeizdanie.com

Ядерный удар по Украине приведет к последствиям, которые нельзя контролировать и сдержать, они распространятся за границы одной страны. Следовательно, в такой ситуации радиация попадет к соседям – странам-членам НАТО, непременно задев их.

Эксперт по внешней политике и политике безопасности Александр Хара считает, что в этом случае начнет действовать 5 статья Вашингтонского договора, и Альянс нанесет ответный удар. Об этом он сказал в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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Он сообщил, что несколько часов назад премьер-министр Британии высказал мнение, что Путин не применит ядерное оружие по отношению к Украине, поскольку у него есть простор для отступления в этом вопросе.

"Он в первую очередь имел в виду пропагандистскую кампанию. Из россиян сделали гвинейских свинок, им включают по телевизору один месседж – они любят кого-то, включают другой – ненавидят. Конечно, в таких условиях Путин может объявить, что он победил, для этого не нужно наносить удар. Можно просто уходить с территории Украины. Он может это сделать", – сказал Хара.

С другой стороны, по мнению Хары, достаточное количество экспертов говорит о том, что Вашингтон должен быть более настойчивым и четким по сигналам для Москвы относительно применения оружия массового поражения, и не только ядерного.

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"Не вижу причин не доверять ребятам из "Азова", на которых была совершена химическая атака. Итак, речь идет о ядерном, химическом и бактериологическом оружии. Хотя Россия и отрицает, что имеет две последние позиции. Это вопрос Вашингтона", – отметил он.

Хара напомнил, что президент США Джо Байден с начала полномасштабной войны в Украине дал понять, что не желает конфликтовать с РФ. Потому ни американских солдат на украинской земле, ни самолетов, которые могли бы закрыть украинское небо от российских ударов, не будет. В то же время он говорил, что для России будут последствия, если она применит ядерное оружие.

Кроме того, была утечка информации, что при Белом доме работает экспертная группа, рассматривающая варианты развития событий, в том числе, эскалации или переноса конфликта между Украиной и Россией на территорию стран НАТО.

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"Высказывалось мнение, что Белый дом будет вынужден нанести встречный ядерный удар в случае атаки РФ на Украину. Объяснили это тем, что последствия такой атаки нельзя удержать на территории одной страны, они распространятся на соседние, а соседями Украины являются члены НАТО. Итак, сработает 5 статья Вашингтонского договора. Таким образом, в Москве сигнализируют о таком варианте развития событий. Вполне возможно, уже принято решение", - подытожил Хара.

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