Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

У Путина хватит отчаяния на ядерный удар

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 апреля, 19:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Скорее всего ему не позволят этого сделать, ведь в России уже началась "борьба за трон"
Существует угроза ядерного взрыва
Существует угроза ядерного взрыва / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент рф Владимир Путин может отдать приказ на применение оружия массового поражения. В этом случае, страны НАТО могут нанести ответный удар.

Такое мнение военный эксперт Олег Жданов высказал в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

По его информации, "у Путина хватит отчаяния, ситуация выходит у него из-под контроля. Может быть, он решится на такой отчаянный шаг и даст команду на применение оружия массового поражения, это может быть не только ядерное, но и химическое".

"Но вопрос дадут ли ему. Есть много разведок, что башни Кремля пришли в движение и там уже начинается борьба за трон. На федеральном канале уже начались разговоры о том, что им не нужен второй Афганистан и что денацификация – это дело Украины. А контролируют федеральные каналы ФСБ. У Патрушева есть полный карт-бланш на управление Россией от имени Путина. Путин может и не знает, он вряд ли смотрит телевизор. Поэтому такие настроения дают шанс на то, что если Путин даст команду, то она не будет выполнена", – говорит эксперт.

По его словам, Путин не отважится использовать оружие массового поражения, потому что это не изменит ситуацию на фронте.

Реклама

"По нам ядерный удар наносить бессмысленно. Тактическое ядерное оружие не изменит ситуацию на фронте. Что касается мощного ядерного удара, то это безумие. Кто может выплыть на углу ветров? Поэтому вряд ли этот вариант возможен. Единственный вариант, который можно рассмотреть – это некий объект НАТО. Но на сегодняшний день Великобритания сделала заявление, что в случае применения Россией оружия массового поражения речь шла о химическом оружии, Британия оставляет за собой право в одностороннем порядке, без консультаций с другими странами НАТО, нанести обратный удар вместе со странами-партнерами. Россию уже предупредили официально", – добавил Жданов.

Так, сейчас в Мариуполе продолжаются бои.

"Мы удерживаем примерно треть. По некоторым показаниям, россияне ослабили давление и сняли часть войск с Мариуполя на Донбасс. Поэтому Мариуполю сейчас немного легче, но город борется, полного контроля за городом в Российской Федерации нет. Силы Азова усилились за счет сил морской пехоты. Теперь у них больше возможностей для более плотной организации обороны. Большинство боев идет на территории", – говорит он.

Угроза ядерного удара

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 19 апреля
1
Личный состав 20800
Личный состав
2
Самолеты 169
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артиллерия 386
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 132
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять